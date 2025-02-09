Антирекордсмен Формулы-1 раскрыл секрет номера гонщика

Немец Нико Хюлькенберг рассказал о личной "магии чисел". На выбор ветерана при введении постоянных номеров в Формуле-1 повлияла дата рождения, сообщает официальный X конюшни.

Гонщик соревнуется под 27-м номером. Это число Хюлькенберг получил просто прибавив день и месяц рождения. Он родился 19 августа 1987 года.

Немецкому гонщику принадлежит главное сомнительное достижение чемпионата мира. Хюлькенберг идет наверху списка пилотов с наибольшим количеством гран-при без побед (230).

Кстати, ранее юниор Ред Булл Линдблад получил суперлицензию в 17 лет.

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