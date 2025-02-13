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"Надо быть умным": Норрис рассказал, как намерен бороться с Ферстаппеном

Пилот покомментировал соперничество в будущем сезоне.
Вчера, 23:12
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис рассказал о своей стрратегии против Макса Ферстаппена.

Британец считает, что ему быть умным и не рисковать почем зря. Макс доказал, что является одним из лучших пилотов в истории, а потому, чтобы его обыграть, нужно уметь играть вдолгую.

"Мне нужно выставлять локти и показывать, что я не буду добровольно уступать ему позиции, но также мне необходимо быть умным гонщиком – ты должен быть умным, чтобы бороться с Максом.

Мне не надо выезжать на трассу и что-то ему доказывать. Не надо брать на себя ненужные риски и проигрывать из-за этого. Не считаю, что для победы над Максом необходимо делать что-то особенное.

Он быстрый, агрессивный, он один из лучших в истории, однако самый легкий способ – просто быть чуть быстрее и оставаться впереди. Надо просто быть умным, вот ответ на все вопросы, надо порой играть вдолгую", - цитирует пилота BBC.

Ранее также стало известно, как пройдет первый в истории общий показ ливрей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

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