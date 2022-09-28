Украинский баскетболист перешел в экзотический чемпионат
Константин Аникиенко перебрался в иранский клуб.
Сегодня, 12:56
Украинский баскетболист Константин Аникиенко нашел для себя новое пристанище.
Центровой проведет этот сезон в чемпионате Ирана.
Аникиенко будет выступать за клуб под названием Туфарган.
Ранее игрок защищал цвета Киев-Баскета. Также он выступал за Будивельник, Николаев и другие клубы.
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