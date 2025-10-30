iSport.ua
Лень прокомментировал переход в Реал

Украинец вернулся в Европу.
Вчера, 22:17       Автор: Антон Федорцив
Мадридский Реал презентовал центрового Алексея Лёня. Украинский баскетболист поделился эмоциями от присоединения к гранду, сообщает официальный сайт клуба.

"Это много значит для меня. Это большая честь. Это клуб с многолетней богатой историей. Каждый хотел бы стать частью Реала. Когда видишь на груди "Реал Мадрид", то это много значит. Это один из важнейших клубов Европы. Я давно слежу за ними. Для меня большая честь стать частью чего-то такого особенного, как мадридский Реал", – заявил Лень.

Центровой стремится быть полезным новой команде. Он рассчитывает играть в Евролиге и чемпионате Испании. Украинец оценил собственный уровень и поразмыслил о целях "сливочных".

"Побеждать во всех возможных матчах: чемпионат, АКБ, Евролига. Выиграть все, что мы сможем. Я прихожу в Реал игроком с сильной защитой, жестким стилем, отдающимся полностью и помогающим одноклубникам. Я буду делать все, что будет просить тренер. Я просто хочу помочь команде побеждать, это самое главное.

 

 

Я опытный игрок, выступал за разные команды под руководством многих тренеров. Последние 12 лет я каждый день играл против лучших. Поэтому я думаю, что могу внести свой вклад и помочь команде", – добавил Лень.

Потенциальный дебют центрового в майке "сливочных" может состояться 2 ноября. В рамках чемпионата Испании Реал поедет в гости в Сарагосу. Зато 7 ноября мадридцев будет ждать Эль Класико против Барселоны в Евролиге.

Кстати, украинец Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Портленду в регулярке НБА.

