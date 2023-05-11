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Баскетбол

Реал обыграл Партизан и стал последним участником Финала четырех Евролиги

Испанский клуб совершил камбек не только по ходу решающей встречи, а еще и по ходу серии, сотворив настоящую историю.
Сегодня, 01:26
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В среду, 10 мая, в Мадриде состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Евролиги, в котором сошлись местный Реал и сербский Партизан.

На большой перерыв гости ушли с преимуществом в 16 очков. Однако это не остановило испанцев, которые были заряжены вырвать победу.

Сначала в третьей 10-минутку они отыграли девять баллов, после чего оформили полноценный камбек в заключительной четверти, вырвав путевку в Финал четырех, став ее последним участником.

В полуфинале турнира болельщиков европейского баскетбола ждет испанское дерби: Реал встретится с Барселоной. В параллельном противостоянии сыграют французское Монако и греческий Олимпиакос.

Стоит отметить, что этой победой Реал сотворил историю. Как сообщает BasketNews, ранее ни одна команда не выигрывала серию, проигрывая по ее ходу со счетом 0:2.

Реал - Патризан 98:94 (22:23, 17:32, 30:21, 29:18). Счет в серии 3-2

Реал: Муса (20 + 6 подборов + 4 передачи), Родригес (19 + 6 передач), Хезонья (13), Таварес (12 + 7 подборов), Уильямс-Гросс (10), Льюль (8), Ханга (7), Ндиайе (4), Козер (3), Рэндольф (2), Фернандес (0 + 5 подборов).

Партизан: Пантер (28), Экзам (16), Лессор (13), Папапетру (10), Лидей (9), Нанналли (9 + 5 передач), Мадар (5), Смаилагич (4).

Напомним, что во время второго матча серии между Реалом и Партизаном произошла массовая драка баскетболистов. Из-за того, что с площадки были удалены многие игрока, поединок пришлось досрочно завершить.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига Реал Мадрид Партизан финал четырех

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