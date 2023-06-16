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Баскетбол

В Греции досрочно завершили финальный матч - фанаты забросали файерами скамейку Олимпиакоса

Теперь Панатинаикосу грозят серьезные санкции.
Сегодня, 14:05
Панатинаикос - Олимпиакос / Getty Images
Панатинаикос - Олимпиакос / Getty Images

В четверг, 15 июля, в Афинах состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции, в котором встретились Панатинаикос и Олимпиакос.

Поединок двух соперников получился огненным. По ходу третьей четверти при счете 35:63 в пользу гостей, фанаты Панатинаикоса решили забросать скамейку запасных Олимпиакоса файерами и другими предметами, сообщает BasketNews.

Стоит отметить, что это все произошло на глазах звезды НБА Янниса Адетокумбо и его братьев.

Из-за этого пришлось остановить игру, а игроков - эвакуировать. В итоге судьи приняли решение завершить матч в третьей четверти, что позволило Олимпиакосу выиграть его и серию (3-1), что принесло ему второе чемпионство подряд.

Что же касается Панатинаикоса, то теперь клубу грозят серьезные штрафные санкции.

Согласно специальному дисциплинарному регламенту организатора (ESAKE), клуб за подобное поведение фанатов, которое привело к завершению матча, наказывается крупным денежным штрафом и снятием двух очков. К тому же, следующие 3-6 матчей будут сыграны без болельщиков, 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос панатинаикос

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