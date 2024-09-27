Лион - Олимпиакос 2:0: обзор матча и результат игры 26.09.2024

Греческая команда пропустила дважды в середине второго тайма, когда украинец уже покинул поле.

В четверг, 26 сентября, Лион встречался на своем поле с Олимпиакосом в рамках первого тура основной стадии Лиги Европы.

Французская команда смогла сделать результат во втором тайме, оформив победу со счетом 2:0.

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Для украинского нападающего Романа Яремчука этот матч стал дебютным в еврокубках за Олимпиакос и первым в стартовом составе нового коллектива. Тем не менее записать на свой счет результативные действия форварду не удалось, в отличие от сооотечественника Артема Довбика в параллельном поединке. Яремчук имел отличный шанс в начале второго тайма, когда из пределов вратарской замыкал прострел, но угодил в защитника. Заменен украинец был на 60-й минуте.

Источник: Getty Images

Лион же вскоре открыл счет в противостоянии - на 65-й минуте Райан Шерки, получив пас в штрафной, пробил под перекладину. Спустя шесть минут Саид Бенрахма преимущество увеличил, точно отправив мяч в левый нижний угол.

В конце встречи Олимпиакос сократил отставание, когда после навеса от Виллиана с левого фланга Дуе Чалета-Цар головой отправил мяч в собственные ворота, но после консультации с VAR гол отменили из-за офсайда у бразильца перед подачей.

Источник: Getty Images

Следующие матчи в Лиге Европы эти команды проведут 3 октября - Лион в гостях сыграет с Рейнджерс, а Олимпиакос примет Брагу.

Статистика матча Лион - Олимпиакос первого тура Лиги Европы

Лион - Олимпиакос 2:0

Голы: Шерки, 65, Бенрахма, 71

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 0.77

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 16 - 6

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 8 - 2

Фолы: 7 - 14

Лион: Перри - Мейтленд-Найлз, Мата, Чалета-Цар, Тальяфико - Толиссо, Матич (Тессманн, 67), Шерки (Бенрахма, 67) - Фофана (Заха, 67), Ляказетт (Микаутадзе, 74), Нуама (Диавара, 81).

Олимпиакос: Цолакис - Рецос (Нтои, 83), Карму, Пирола (Стаменич, 68) - Родиней, Шикинью (Вельде, 83), Д. Гарсия (Виллиан, 68), Эссе, Ортега - Яремчук (Костулас, 60), Эль-Кааби.

Предупреждения: Тальяфико - Д. Гарсия, Эссе, Родиней.

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