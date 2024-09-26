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Футбол

Яремчук проведет дебютный матч за Олимпиакос в еврокубках

Украинский форвард попал в стартовый состав на первый поединок в Лиге Европы.
Вчера, 21:45
Роман Яремчук / olympiacos.org
Роман Яремчук / olympiacos.org

В четверг, 26 сентября, Лион будет принимать на своем поле Олимпиакос в первом туре основной стадии Лиги Европы.

В этом поединке за свою новую команду в еврокубках дебютирует украинский форвард Роман Яремчук.

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Главный тренер греческого коллектива Хосе Луис Мендилибар включил нападающего в стартовый состав, хотя в чемпионате украинец пока выходил только на замену.

Поединок Лиги Европы Лион - Олимпиакос начнется в 22:00 по киевскому времени.

Всего в нынешнем сезоне Яремчук принял участие в пяти матчах Олимпиакоса и отличился одним голом.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги Европы-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион олимпиакос Роман Яремчук

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