Яремчук проведет дебютный матч за Олимпиакос в еврокубках

Украинский форвард попал в стартовый состав на первый поединок в Лиге Европы.

В четверг, 26 сентября, Лион будет принимать на своем поле Олимпиакос в первом туре основной стадии Лиги Европы.

В этом поединке за свою новую команду в еврокубках дебютирует украинский форвард Роман Яремчук.

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Главный тренер греческого коллектива Хосе Луис Мендилибар включил нападающего в стартовый состав, хотя в чемпионате украинец пока выходил только на замену.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λυών! / Our line-up for today’s match against Lyon! 🔴⚪️#Olympiacos #OLOLY #UEL pic.twitter.com/p1mTS6lXLK — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 26, 2024

Поединок Лиги Европы Лион - Олимпиакос начнется в 22:00 по киевскому времени.

Всего в нынешнем сезоне Яремчук принял участие в пяти матчах Олимпиакоса и отличился одним голом.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги Европы-2024/25.

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