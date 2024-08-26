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Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу

Украинец очень удачно вышел на замену.
Вчера, 22:49
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос

В понедельник, 26 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Греции, в котором сошлись Олимпиакос и Каллитея.

Новичок пирейского коллектива Роман Яремчук не попал в стартовый состав своей команды. Но это не помешало ему стать героем встречи.

Форвард сборной Украины вышел на поле на 68-й минуте при ничейном счете 1:1.

Яремчуку хватило всего десяти минут, чтобы опередить соперника, сыграть на добивании и отправить мяч в сетку ворот гостей. 

Этот гол не только стал первым для Романа в Греции, он также принес Олимпиакосу победу 2:1.

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Для Романа Яремчука данный поединок стал вторым официальным в составе греческого клуба - 17 августа он сыграл 10 минут в матче против Волоса.

Напомним, что Яремчук сменил этим летом Брюгге на Олимпиакос. Его трансфер обошелся грекам в 2 миллиона евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук

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Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу

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