Jay-Z поставил миллион долларов на финал НБА и проиграл его

Репер поверил в Оклахому и прогадал.

В финале НБА встретились Оклахома-Сити Тандер и Индиана Пейсерс. Перед стартом финальной серии явным фаворитом считалась Оклахома.

Легендарный американский репер Jay-Z сделал ставку на финальный результат решающей серии. Музыкант поставил 1 миллион долларов на то, что Тандер выиграют серию ровно со счетом 4:1.

В случае победы, он мог выиграть чистыми 2,3 миллиона долларов.

Тем не менее, Индиана после трех матчей серии ведет в счете 2:1, что уже не дает шансов Jay Z выиграть деньги.

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