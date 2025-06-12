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Баскетбол

Jay-Z поставил миллион долларов на финал НБА и проиграл его

Репер поверил в Оклахому и прогадал.
Сегодня, 09:24       Автор: Василий Войтюк
Jay-Z / Getty Images
Jay-Z / Getty Images

В финале НБА встретились Оклахома-Сити Тандер и Индиана Пейсерс. Перед стартом финальной серии явным фаворитом считалась Оклахома.

Легендарный американский репер Jay-Z сделал ставку на финальный результат решающей серии. Музыкант поставил 1 миллион долларов на то, что Тандер выиграют серию ровно со счетом 4:1.

В случае победы, он мог выиграть чистыми 2,3 миллиона долларов.

Тем не менее, Индиана после трех матчей серии ведет в счете 2:1, что уже не дает шансов Jay Z выиграть деньги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Jay-Z Оклахома-Сити Тандер

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