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Баскетбол

НБА, финал. Индиана выиграла первый домашний матч

Скамейка Оклахомы провалила поединок.
Сегодня, 07:22       Автор: Василий Войтюк
Индиана - Оклахома / Getty Images
Индиана - Оклахома / Getty Images

Завершился третий матч финальной серии Национальной Баскетбольной Ассоциации, в котором Индиана дома обыграла Оклахома-Сити Тандер.

Ключом к успеху Пейсерс стала игра Бенедикта Матурина, который вышел со скамейки запасных и стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. 

Больше 20 баллов на счету у лидеров Оклахомы - Паскаля Сиакама и Тайриза Халибертона. Оборона чемпионов Востока сумела сдержать лидера Оклахомы, который впервые в серии не набрал 30 баллов (24 очка в этом матче).

Ключевым отрезком матча стала четвертая четверть, на которую лидеры Индианы вышли более свежими и дожали опонента.  

Индиана - Оклахома 116:107 (24:32, 40:28, 20:29, 32:18)
Счет в серии 2:1

На ISPORT можно узнать, когда состоится четвертый поединок финальной серии НБА. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Индиана Пэйсерс

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