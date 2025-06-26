Звезда Лейкерс отказался продлевать контракт

Лос-Анджелес Лейкерс предложил "второму номеру" Остину Ривзу пролонгировать договор. Американец отклонил предложение "озерников", сообщает The Athletic.

Калифорнийцы предложили максимальный 4-летний контракт. Ривз мог заработать по его условиям 89,2 млн долларов. В свою очередь он запланировал стать неограниченным свободным агентом после сезона 2025/26.

Защитник заключил соглашение на 4 года с Лейкерс на 54 млн "зеленых" в 2023-м. На четвертый сезон стороны предусмотрели опцию игрока. Сам Ривз грезит большим контрактом на рынке свободных агентов.

К слову, ранее Даллас выбрал Купера Флэгга первым на драфте НБА-2025.

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