iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лидер Сакраменто выбыл перед стартом сезона НБА

Выбыл минимум на месяц после травмы пальца.
Сегодня, 10:17       Автор: Валентина Чорноштан
Киган Мюррей / Getty Images
Киган Мюррей / Getty Images

В конце октября стартует регулярный чемпионат НБА, однако Сакраменто потерял ключевого игрока Кигана Мюррея.

По информации журналиста Шона Каннингема, у Мюррея диагностирован разрыв локтевой коллатеральной связки левого большого пальца. Отмечается, что баскетболист перенесет операцию.

Повторное обследование запланировано примерно через 4–6 недель.

Читай также: НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Из-за этой травмы Киган Мюррей пропустит начало регулярного чемпионата НБА, включая матч Кингз против Финикса, который состоится 22 октября.

Напомним, в прошлом сезоне Киган Мюррей провел 77 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 12,4 очка, 6,7 подбора и 1,4 ассиста за игру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз

Статьи по теме

НБА, плей-ин: Майами одержал победу над Чикаго, Даллас одолел Сакраменто НБА, плей-ин: Майами одержал победу над Чикаго, Даллас одолел Сакраменто
НБА: Детройт уступил Сакраменто, Майами одержал победу над Филадельфией НБА: Детройт уступил Сакраменто, Майами одержал победу над Филадельфией
НБА: Лейкерс с Ленем уступили Милуоки, Голден Стэйт обыграл Сакраменто НБА: Лейкерс с Ленем уступили Милуоки, Голден Стэйт обыграл Сакраменто
Сакраменто устроил большой обмен звездами с Чикаго и Сан-Антонио Сакраменто устроил большой обмен звездами с Чикаго и Сан-Антонио

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Украина18:35
Экс-защитник сборной Украины почти сутки заблокирован в своей машине неизвестными в форме
Теннис18:19
Кирьос в очередной раз анонсировал возвращение на корт
Европа18:10
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Европа17:44
Азербайджан выплатил чемпиону Европы-2016 компенсацию
Киберспорт17:40
NaVi стартуют против росиян на BLAST Slam IV
Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK