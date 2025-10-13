Лидер Сакраменто выбыл перед стартом сезона НБА

Выбыл минимум на месяц после травмы пальца.

В конце октября стартует регулярный чемпионат НБА, однако Сакраменто потерял ключевого игрока Кигана Мюррея.

По информации журналиста Шона Каннингема, у Мюррея диагностирован разрыв локтевой коллатеральной связки левого большого пальца. Отмечается, что баскетболист перенесет операцию.

Повторное обследование запланировано примерно через 4–6 недель.

Из-за этой травмы Киган Мюррей пропустит начало регулярного чемпионата НБА, включая матч Кингз против Финикса, который состоится 22 октября.

Напомним, в прошлом сезоне Киган Мюррей провел 77 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 12,4 очка, 6,7 подбора и 1,4 ассиста за игру.

