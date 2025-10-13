Милуоки подписал третьего Адетокунбо

Форвард Алекс Адетокунбо пополнил состав Милуоки. Бакс заключили двусторонний контракт с греком, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Новичок присоединился к родным братьям – Яннису и Танасису. Милуоки стал первым клубом в истории ассоциации с тремя братьями в составе команды одновременно. Прошлый сезон Алекс Адетокунбо отыграл за греческий ПАОК.

Средние цифры форварда в Кубке Европы 2024/25 – 2 очка, 1.4 подбора, 0.3 передачи и 0 перехватов за почти 5 минут на паркете. Новый сезон Адетокунбо начал в рядах Ариса из греческих Салоник. Впрочем, отыграл там всего 2 минуты.

Тем временем украинец Максим Шульга оформил первые ассисты в предсезонке НБА.

