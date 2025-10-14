Лейкерс подтвердили участие Дончича в предсезонке против Санс

Дончич выйдет на площадку в последних предсезонных матчах.

Лука Дончич сыграет в предсезонных матчах за Лейкерс, сообщает Basket News.

Ранее сообщалось, что Дончич мог пропустить первые два предсезонных матча, однако, по информации главного тренера Лейкерс Джей Джей Редика, словенец намерен принять участие в двух из трёх заключительных предсезонных игр команды.

Теперь защитник примет участие в игре против Санз, которая пройдёт 15 октября, начало запланировано на 05:00 по киевскому времени.

Добавим, что новый сезон, который начнётся 21 октября, станет для Дончича восьмым и первым полным сезоном в составе Лейкерс.

Напомним, что в 28 регулярных матчах за команду он в среднем набирал 28,2 очка, 8,1 подбора и 7,5 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!