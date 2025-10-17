iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк попал целых пять трехочковых в матче с Портлендом

Уверенная игра Михайлюка.
Сегодня, 08:03       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь с 16 на 17 октября состоялись предсезонные матчи НБА, один из которых — встреча Юты Джаз с Портленд Трейл Блейзерс.

В этой игре принял участие защитник с навыками форварда, украинец Святослав Михайлюк. Он помог Юте одолеть Портленд — матч завершился со счётом 132:129.

Михайлюк провёл на паркете около 26 минут. За отведённое время украинец набрал 15 очков, сделал 2 подбора и реализовал 5 трёхочковых бросков. С линии штрафных он не бросал, но при этом дважды потерял мяч.

Напомним, что сезон НБА стартует 22 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

