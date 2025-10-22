Игрокам Оклахомы вручили чемпионские кольца

В прошлом сезоне чемпионом НБА стал Оклахома-Сити Тандер. По традиции НБА игроки получили чемпионские перстни.

NBA on Prime в социальной сети X вместе с Оклахома-Сити Тандер и TheChampionsCo поделились фотографиями перстня.

Отметим, что персты присутствовали с первых дней существования НБА, однако не оставались такими престижными вплоть до 70-х годов. Именно в эти годы начинается мода на них и проявляется интерес среди игроков.

Напомним, что Тандер стали четвёртой командой в истории НБА, одержавшей не менее 84 побед в одном сезоне с учётом раунда плей-офф, и первой командой с 1988 года, набравшей не менее 100 очков в седьмой игре финальной серии.

Новый сезон НБА стартовал в ночь на 22 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!