Игрок Далласа пропустил матчи команды из-зи ареста за хранение марихуаны

Разыгрывающий Даллас Маверикс Брэндон Уильямс был арестован и обвинен в хранении около 60 граммов марихуаны. Его задержали в международном аэропорту Даллас-Форт-Ворт в субботу, сообщает DLLS Mavs

Последние два матча баскетболист пропустил с примечанием "по личным причинам".

Читай также: НБА: Чемпионы выиграли пятый матч подряд, Яннис обыграл Нью-Йорк

Клуб пока не комментирует этот эпизод.

У Далласа сейчас большие проблемы на позиции разыгрывающего, поскольку Кайри Ирвинг выздоравливает после разрыва передней крестообразной связки, а Данте Эксум еще не играл в этом сезоне из-за боли в колене.

Сам Уильямс в первых двух матчах сезона сыграл суммарно всего 18 минут и отдал за это время три результативных передачи, не набрав ни одного очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!