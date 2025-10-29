Игрок Далласа пропустил матчи команды из-зи ареста за хранение марихуаны
Разыгрывающий Даллас Маверикс Брэндон Уильямс был арестован и обвинен в хранении около 60 граммов марихуаны. Его задержали в международном аэропорту Даллас-Форт-Ворт в субботу, сообщает DLLS Mavs
Последние два матча баскетболист пропустил с примечанием "по личным причинам".
Клуб пока не комментирует этот эпизод.
У Далласа сейчас большие проблемы на позиции разыгрывающего, поскольку Кайри Ирвинг выздоравливает после разрыва передней крестообразной связки, а Данте Эксум еще не играл в этом сезоне из-за боли в колене.
Сам Уильямс в первых двух матчах сезона сыграл суммарно всего 18 минут и отдал за это время три результативных передачи, не набрав ни одного очка.
