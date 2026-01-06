Михайлюк набрал более 5 очков в игре Юта - Портленд

Провел на паркете 20 минут, но без трехочковых.

В ночь на вторник, 6 января, прошел очередной игровой день НБА, в котором Юта Джаз встретилась с Портлендом.

Напомним, что в составе Юты играет свингмен Святослав Михайлюк. За игру украинец провел на паркете 20 минут, за это время ему удалось набрать 8 очков, реализовав 3 из 9 бросков с игры и 2 из 7 штрафных бросков.

К сожалению, этот матч обошелся без удачных трехочковых бросков.

Также игрок сделал 1 подбор и дважды потерял мяч, показатель "плюс-минус" в игре Михайлюка составил -13.

К слову, узнать, как закончился матч Портленд – Юта и другие игры НБА, можно на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!