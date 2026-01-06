iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк набрал более 5 очков в игре Юта - Портленд

Провел на паркете 20 минут, но без трехочковых.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на вторник, 6 января, прошел очередной игровой день НБА, в котором Юта Джаз встретилась с Портлендом.

Напомним, что в составе Юты играет свингмен Святослав Михайлюк. За игру украинец провел на паркете 20 минут, за это время ему удалось набрать 8 очков, реализовав 3 из 9 бросков с игры и 2 из 7 штрафных бросков.

К сожалению, этот матч обошелся без удачных трехочковых бросков.

Также игрок сделал 1 подбор и дважды потерял мяч, показатель "плюс-минус" в игре Михайлюка составил -13.

К слову, узнать, как закончился матч Портленд – Юта и другие игры НБА, можно на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

Статьи по теме

Михайлюк наконец-то набрал двузначное количество очков Михайлюк наконец-то набрал двузначное количество очков
Сокомандник Михайлюка досрочно покинул матч с Детройтом из-за травмы Сокомандник Михайлюка досрочно покинул матч с Детройтом из-за травмы
Михайлюк обновил персональный рекорд в НБА Михайлюк обновил персональный рекорд в НБА
Металлист 1925 объявил об уходе 34-летнего защитника Металлист 1925 объявил об уходе 34-летнего защитника

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Украина11:36
Металлист 1925 объявил об уходе 34-летнего защитника
Европа11:06
Сыграет ли звезда Реала? Травма француза ставит его участие в полуфинале под сомнение
Европа10:40
Тренер Реала поделился своими планами на Куртуа
Теннис09:41
Свитолина переиграла бывшую россиянку в Окленде
Теннис09:27
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
НБА09:22
Михайлюк набрал более 5 очков в игре Юта - Портленд
НХЛ08:59
НХЛ: Рейнджерс уступили Юте, Лос-Анджелес обыграл Миннесоту
НБА08:42
НБА: Детройт крупно обыграл Нью-Йорк, Шарлотт разгромил Оклахому
Бокс08:20
Фьюри нацелился на титульный бой после паузы
Теннис07:53
Четвертая ракетка мира не сыграет в Аделаиде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK