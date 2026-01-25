Лидер Финикса выбыл из состава перед игрой с Хит

Лидер Финикса Девин Букер пропустит следующую игру команды.

В матче 24 января против Атланты Девин Букер, наступив на ногу форварда Хоукс, получил травму голеностопа.

Отмечается, что теперь 29-летний баскетболист не примет участие в матче против Майами Хит, который пройдет в ночь на понедельник, 26 января.

Защитник в среднем набирал лучшие в команде 25,3 очка и делал 6,3 передачи за игру.

К слову, в матче противМайами Хит украинский баскетболист набрал более 5 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!