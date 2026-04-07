Йокич превзошел Леброна в матче против Портленда

Сделал уникальную линейку 35-14-13 и вошёл в историю Денвера.
Сегодня, 14:55       Автор: Валентина Чорноштан
Никола Йокич / Getty Images

Никола Йокич сумел оформить линейку 35-14-13 без учёта блок-шотов и перехватов, тем самым сравнявшись с Оскаром Робертсоном.

Центровой Денвера в матче против Блейзерс набрал 35 очков, 14 подборов, 13 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота, что сделало его первым игроком в истории франшизы с такими статистическими показателями в одном матче.

Также он провёл седьмой матч в карьере, когда стал лидером обеих команд по очкам, подборам, передачам, блок-шотам и перехватам одновременно.

В результате этого он превзошёл Леброна Джеймса, у звезды Лейкерс было 6 таких игр, теперь Йокич занимает второе место, а на первом - Яннис Адетокумбо, у которого, соответственно, 8 матчей.

К слову, Вембаньяма покинул матч с Филадельфией из-за травмы.

