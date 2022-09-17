Новичок Лейкерс: Возвращаюсь в крупнейшую организацию, чтобы все исправить

Кое-кто хочет, чтобы его первый период в команде забыли как страшный сон.

Продемонстрировав свои умения на чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Германии Деннис Шредер получил предложение от своей бывшей команды в виде однолетнего контракта. Он, естественно, согласился, ведь он не планировал оставаться среди свободных агентов.

Новоиспеченный игрок Лейкерс опубликовал пост у себя в Instagram, где предложил фанатам "озерников" забыть прошлое и начать все с чистого листа.

"Лейкер-нация! Прошлый год чувствовался неправильно... Я чувствовал себя неправильно понятым, и никто действительно не знал, что происходило на самом деле! Я возвращаюсь в крупнейшую организацию, чтобы все исправить".

"Я надеюсь, что вы будете поддерживать меня каждый божий день. Я буду отдавать все, что у меня есть, каждый божий день. Для меня честь играть за Лейкерс. Не могу дождаться, чтобы начать!".

Деннис Шредер получил однолетний контракт на 2.64 миллионов долларов, хотя после своего первого периода в команде, ему предлагали 4-летнее соглашение на 84 миллиона, от которого он отказался.