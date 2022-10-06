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Баскетбол

Харден "сломал лодыжку сопернику" и невероятные no look ассисты - топ-10 момент дня в НБА

ISOPRT представляет десятку лучших моментов дня в предсезонных матчах НБА.
Сегодня, 11:43
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images
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Продолжаются предсезонные поединки в Национальной баскетбольной ассоциации, которые радуют фанатов баскетбола отличными моментами и интересными эпизодами.

Так, этой ночью отметились Тайриз Халибертон из Индианы и Джейлен Уильямс из Оклахомы, которые помогли своим партнерам набрать очки, отдав "слепые" передачи. Но автором наилучшего момента был признан Джеймс Харден из Филадельфии.

Отметим, что регулярный чемпионат НБА стартует уже достаточно скоро – в ночь с 18 на 19 октября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА
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Харден "сломал лодыжку сопернику" и невероятные no look ассисты - топ-10 момент дня в НБА
Харден "сломал лодыжку сопернику" и невероятные no look ассисты - топ-10 момент дня в НБА

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