Миннесота не заинтересована в продлении контракта с одним из лидеров

Прошедшим летом Миннесота отдала многие свои активы ради обмена центрового Юты Руди Гобера.

Тимбервулвз собрали сильный состав, который намеревается бороться за высокие позиции на Западе, который немного ослаб. Однако данный сезон, с большой долей вероятности, станет последним для одного из лидеров в команде из Миннеаполиса.

Как сообщает Dunking with Wolves со ссылкой на Брайана Уиндхорста, "волки" до сих пор не начали переговоры с представителями Д'Анджело Расселла по новому соглашению. По словам Уиндхорста, фронт-офис организации не собирается их вести.

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У Расселла остался один год по действующему контракту, по которому он заработает 31,3 миллиона долларов.