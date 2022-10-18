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Баскетбол

В ночь с сегодня на завтра стартует новый сезон НБА

Четыре топовые команды откроют кампанию-2022/23.
Сегодня, 17:24
ЛеБрон Джеймс и Клэй Томпсон / Getty Images
ЛеБрон Джеймс и Клэй Томпсон / Getty Images
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В ночь на среду, 19 октября, в США начнется очередной 77-й регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации.

Новый чемпионат будет открыт в Бостоне на Ти Ди Гарден, где финалисты предыдущего розыгрыша Селтикс будут принимать в гостях Филадельфию. Матч начнется в 02:30 по киевскому времени.

В 05:00 подхватят эстафету открытия сезона действующие чемпионы НБА Голден Стэйт - "воины" сыграют с Лейкерс. Также перед стартом поединка пройдет церемония награждения чемпионов, где представители Уорриорз получат чемпионские перстни.

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Напомним, что регулярка закончится 9 апреля, после чего в течение трех дней пройдет турнир плей-ин, где определятся все участники плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс
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