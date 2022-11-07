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Баскетбол

НБА: Лейкерс проиграли Кливленду, Торонто обыграл Чикаго

Вашему вниманию результаты матчей сезона НБА за воскресенье, 6 ноября.
Сегодня, 07:43
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно четыре матча.

Лейкерс – Кливленд 100:114 (36:30, 28:28, 16:29, 20:27)

Лейкерс: Джеймс (27 + 7 подборов), Дэвис (19 + 12 подборов), Браун (12), Уокер (6), Нанн (0) – старт; Уэстбрук (19 + 10 передач + 7 потерь), Райан (8), Гэбриэл (4), Кристи (2), Тоскано-Андерсон (2), Ривз (1).

Кливленд: Митчелл (33), Гарлэнд (24 + 7 передач + 5 потерь), Аллен (16 + 11 подборов), Леверт (12), Мобли (5 + 7 подборов) – старт; Лав (10 + 10 подборов), Осман (9), Р. Лопес (3), Уэйд (2), Окоро (0).

Мемфис – Вашингтон 103:97 (24:25, 33:18, 24:31, 22:23)

Мемфис: Бэйн (28), Морэнт (23 + 9 подборов + 6 передач), Брукс (9), Альдама (4 + 10 подборов), Адамс (4 + 10 подборов) – старт; Кларк (16), Джонс (7), Ларэвиа (6), Родди (3), Кончар (2), Тиллман (1).

Вашингтон: Моррис (18), Кузма (12 + 11 подборов), Порзингис (10), Кисперт (6), Авдия (4 + 10 подборов) – старт; Хатимура (15), Бартон (12), Гудвин (9 + 8 подборов), Гэффорд (9), Гибсон (2), Гилл (0).

Торонто – Чикаго 113:104 (21:30, 34:19, 28:33, 30:22)

Торонто: Ванвлит (30 + 11 передач), Ануноби (22), Барнс (19 + 10 подборов), Трент (12), Колоко (11 + 7 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Буше (8), Ачиува (5), Янг (4 + 8 подборов), Портер (2).

Чикаго: Дерозан (20 + 5 потерь), Вучевич (18 + 12 подборов + 6 передач), Досунму (15), Уильямс (13 + 7 подборов), Карузо (4 + 11 подборов + 11 передач) – старт; Драгич (16), Грин (10), Джонс (4), Терри (4).

Клипперс – Юта 102:110 (29:29, 27:34, 29:21, 17:26)

Клипперс: Джордж (34 + 8 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (18), Мэнн (14), Зубац (12 + 9 подборов), Джексон (3) – старт; Уолл (12 + 6 передач), Пауэлл (6), Батюм (3), Коффи (0), Ковингтон (0).

Юта: Кларксон (23 + 5 потерь), Маркканен (18 + 9 подборов), Конли (17 + 7 подборов), Бизли (10), Олиник (9) – старт; Секстон (22), Хортон-Такер (5), Кесслер (4), Гэй (2), Александер-Уокер (0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор матчей

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