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Баскетбол

"Я в неизвестности": Роуз не знает, какова его роль в Никс

Сокращение игровых минут заставило игрока почувствовать, что он находится в "неизвестном месте".
Сегодня, 15:03
Деррик Роуз / Getty Images
Деррик Роуз / Getty Images

В нынешнем сезоне Никс провели уже 11 игр регулярки, занимая девятое место Востока с балансом побед 5-6. Ветеран команды Деррик Роуз, по сути, находится в конце ротации главного тренера Тома Тибодо.

"Я в неизвестности, стараюсь оставаться сосредоточенным, отдавать все свои силы каждый день, разговариваю с парнями, говорю открыто, как я уже говорил ранее в этом году", — цитирует Деррика New York Post. "Пытаюсь сообщить им, что вижу на паркете, но да, это ново — чуждо — для меня".

34-летний защитник проводит в среднем всего 12,7 минуты на пощадке, зачастую наблюдая за своими партнерами по команде со скамейки запасных.

"Просто нужно быть наготове, найти способ оставаться готовым", — сказал Роуз. "Это похоже на все, заставляющее меня развиваться в кто знает, во что? Но я всегда воспринимаю это как вызов, когда мне просто нужно найти способ оставаться наготове".

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Было ожидаемо, что после подписания контракта с Джейленом Брансоном в межсезонье количество игровых минут Роуза сократится, но, возможно, не настолько сильно. MVP 2011 года заявил, что он не говорил на эту тему с главным тренером - он не хочет быть тем, кто жалуется на отсутствие времени. 

В этом сезоне лучший новичок 2009 года набирает в среднем 6,0 очка, 2,1 подбора и 2,0 передачи за игру в качестве четвертого или пятого защитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Деррик Роуз

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