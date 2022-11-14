Энтони может отправиться на Тайвань вслед за Ховардом

На Тайвань может переехать еще один звездный игрок НБА.

Кармело Энтони может завершить свою карьеру в НБА, отправившись за океан на Тайвань.

Как сообщает BasketNews, 38-летний форвард близок к подписанию контракта с Тайнанскими Призрачными Ястребами.

Мело так и не сумел найти себе новую команду в межсезонье после того, как завершился его контракт с Лейкерс. Сезон уже начался, но ни одна из команд не выразила заинтересованности в нем.

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Напомним, что недавно на Тайвань перебрался Дуайт Ховард, вместе с которым Энтони выступал в прошлом сезоне в Лос-Анджелесе.

В преддверии матча с новой командой Ховарда главный тренер Призрачных Ястребов Лю Мэн-чу объявил, что владелец клуба дал зеленый свет подписанию контракта с "выдающимся игроком".

Он подчеркнул, что приезд Ховарда является положительным моментом для лиги, поскольку он приводит к заполнению арен по всей стране. С момента прихода Дуайта его команда распродала все билеты на четыре домашних матча в ноябре.