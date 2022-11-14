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Дрэймонд Грин: Уорриорз снова выиграют чемпионат, даже не являясь лучшей командой лиги

Игрок, который борется за свой будущий контракт, намерен сделать все ради еще одной "гайки".
Вчера, 23:59
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images

Даже после победы в Финале НБА 2022 года у Дрэймонда Грина было скромное мнение о Уорриорз, выступающих в сезоне-2022/23.

В разговоре с Пирсом Симпсоном форвард ГСУ объяснил, как он сравнивал свою команду с другими до начала этого сезона.

"Нет, я не думаю, что мы бесспорно лучшая команда", — цитирует Дрэя NBC Sports. "Вовсе нет, я так не думаю".

"Но я действительно думаю, что Голден Стэйт снова выиграет чемпионат. Лучшая мы команда или нет, кого это волнует, я не знаю — я не знаю, были ли мы лучшей командой в прошлом году. Но мы собираемся победить".

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Важно отметить, что Грин сказал об этом перед началом сезона, когда состав еще только формировался.

"Воины" хорошо играют в домашних матчах, выиграв пять из шести таковых. Но на выезде у команды Стива Керра огромные проблемы - семь поражений из семи возможных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин

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