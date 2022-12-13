НБА: Бруклин победил Вашингтон, Клипперс разобрались с Бостоном
В понедельник, 12 декабря, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Вашингтон – Бруклин 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)
Вашингтон: Кузма (20 + 7 подборов), Порзингис (20 + 5 потерь), Гудвин (11 + 7 передач), Кисперт (9), Авдия (8 + 7 подборов) – старт; Бартон (22 + 7 подборов + 7 передач), Гэффорд (10 + 10 подборов), Дотсон (0), Гибсон (0), Гилл (0).
Бруклин: Дюрэнт (30 + 9 подборов + 6 передач), Ирвинг (24), Харрис (11), Симмонс (10 + 8 подборов), Клэкстон (9 + 7 подборов) – старт; Уоррен (12), Томас (5), Самнер (4), Сет Карри (3), М-ф Моррис (2), Ватанабе (2).
Индиана – Майами 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)
Индиана: Хилд (19 + 9 подборов), Нембард (18), Тернер (15 + 13 подборов + 4 блок-шота), Несмит (12), Халибертон (1 + 6 передач) – старт; Матурин (9), Макконнелл (6), Смит (2), Бриссетт (0).
Майами: Адебайо (22 + 17 подборов), Батлер (20 + 7 подборов), Калеб Мартин (9), Лаури (8), Хирро (8 + 6 передач) – старт; Струс (9), Дедмон (6), Оладипо (5).
Мемфис – Атланта 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)
Мемфис: Джонс (22 + 11 передач), Брукс (18 + 6 потерь), Джарен Джексон (15 + 7 подборов + 8 блок-шотов), Кларк (11), Кончар (9 + 7 подборов) – старт; Альдама (16), Родди (11), Тиллман (10), Чендлер (8 + 7 передач), Уильямс (4), Лофтон (4), Ларэвиа (0).
Атланта: Хантер (19), Джонсон (14 + 9 подборов), Гриффин (13), Оконгву (6 + 10 подборов), Форрест (4) – старт; А. Холидэй (15 + 6 передач), Камински (13), Калвер (7), Дж. Холидэй (6), Крейчи (4), Мартин (2).
Даллас – Оклахома-Сити 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)
Даллас: Дончич (38 + 11 подборов + 8 передач), Динуидди (20 + 7 подборов + 10 передач), Хардуэй (20), Финни-Смит (9), Пауэлл (0) – старт; Буллок (12), Вуд (8), Клебер (8 + 7 подборов), Ниликина (6).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (42), Уильямс (17), Гидди (14), Дорт (12 + 7 подборов), Покушевски (0 + 9 подборов) – старт; Джо (12 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (6), Мэнн (5), Бэйзли (4), Оморуйи (2).
Сан-Антонио – Кливленд 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)
Сан-Антонио: Джонсон (21), Джонс (15), Роби (9), Коллинз (9 + 10 подборов), Лэнгфорд (3) – старт; Ричардсон (24), Васселл (16), Макдермотт (7), Бэсси (6 + 11 подборов), Сохан (2).
Кливленд: Митчелл (28), Гарлэнд (18 + 7 подборов + 9 передач), Мобли (17 + 13 подборов), Аллен (16 + 7 подборов), Стивенс (0) – старт; Леверт (23), Лав (7), Осман (2), Окоро (0).
Портленд – Миннесота 133:112 (33:27, 37:32, 36:25, 27:28)
Портленд: Лиллард (38), Грант (24), Нуркич (14 + 16 подборов), Саймонс (12 + 6 передач), Харт (8 + 7 подборов) – старт; Шарп (14 + 7 подборов), Уинслоу (9 + 10 передач), Юбэнкс (6), Уотфорд (5), Уокер (3), Джонсон (0).
Миннесота: Расселл (23 + 8 передач), Эдвардс (17), Гобер (16 + 20 подборов), Андерсон (9), Макдэниэлс (2) – старт; Науэлл (17), Рид (10), Найт (4), Мур (4), Райан (3), Риверс (3), Форбс (2), Гарза (2), Майнотт (0).
Клипперс – Бостон 113:93 (29:25, 27:22, 32:25, 25:21)
Клипперс: Джордж (26), Ленард (25 + 9 подборов + 6 передач), М-с Моррис (13), Джексон (7), Зубац (4) – старт; Кеннард (12), Мэнн (9 + 7 подборов), Батюм (7 + 7 подборов), Уолл (6), Браун (2), Диабате (2), Коффи (0), Бостон (0).
Бостон: Браун (21), Тейтум (20 + 11 подборов), Гриффин (5), Смарт (3), Уайт (3) – старт; Брогдон (18 + 6 передач), Г. Уильямс (14), Хаузер (5), Корнет (4), Джексон (0), Вонле (0), Притчард (0).