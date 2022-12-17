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Баскетбол

Майами поместил всех своих игроков в список травмированных после штрафа от НБА

Либо у игроков Хит реальные проблемы со здоровьем, либо команда потроллила лигу.
Сегодня, 19:38
Майами Хит / Getty Images
Майами Хит / Getty Images

НБА оштрафовала Майами на 25 тысяч долларов за нарушение правил отчетности о травмах. Согласно пятничному пресс-релизу лиги, Хит не смогли раскрыть точный статус доступности нескольких игроков перед матчем против Оклахомы (110:108).

Участие Дуэйна Дедмона, Тайлера Хирро, Макса Струса, Данкана Робинсона и Виктора Оладипо в этой игре было указано как "сомнительно" или "вероятно". В итоге вся пятерка вышла на паркет.

Через час после того, как был объявлен штраф, Хит опубликовали любопытный отчет о травмах. Каждый из 16 игроков активного состава Майами был указан как травмированный, с разной степенью готовности к игре против Сан-Антонио, передает Yahoo! Sports.

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НБА пытается стимулировать франшизы, чтобы лучшие игроки постоянно выходили на площадку. Если же лига заподозрит команду, что она специально оставила своих звезд вне игры, то такой нарушитель гарантировано получит штраф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит

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