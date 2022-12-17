Майами поместил всех своих игроков в список травмированных после штрафа от НБА

НБА оштрафовала Майами на 25 тысяч долларов за нарушение правил отчетности о травмах. Согласно пятничному пресс-релизу лиги, Хит не смогли раскрыть точный статус доступности нескольких игроков перед матчем против Оклахомы (110:108).

Участие Дуэйна Дедмона, Тайлера Хирро, Макса Струса, Данкана Робинсона и Виктора Оладипо в этой игре было указано как "сомнительно" или "вероятно". В итоге вся пятерка вышла на паркет.

Через час после того, как был объявлен штраф, Хит опубликовали любопытный отчет о травмах. Каждый из 16 игроков активного состава Майами был указан как травмированный, с разной степенью готовности к игре против Сан-Антонио, передает Yahoo! Sports.

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НБА пытается стимулировать франшизы, чтобы лучшие игроки постоянно выходили на площадку. Если же лига заподозрит команду, что она специально оставила своих звезд вне игры, то такой нарушитель гарантировано получит штраф.