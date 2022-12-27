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Баскетбол

Юта, Финикс и Атланта не сумели договориться о трехсторонней сделке

Клубы попытались организовать обмен нескольких игроков.
Сегодня, 19:42
Джей Краудер / Getty Images
Джей Краудер / Getty Images

В межсезонье снайпер Финикса Джей Краудер заявил, что не собирается больше выступать за команду, а потому Санз активно искали для него новое пристанище.

Параллельно с этим Атланта искала (и до сих пор ищет) возможность избавиться от Джона Коллинза и его тяжелого контракта, по которому за этот и последующие три сезона он заработает 102 миллиона долларов.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Финикс, Атланта и Юта вели переговоры по трехсторонней сделке, включавшей обоих баскетболистов.

По результатам трейда Санз получили бы Малика Бизли и Джарреда Вандербилта, Коллинз отправился бы в Солт-Лейк-Сити, а Краудер и дополнительный игрок(и) уехали бы в Атланту.

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Сделка сорвалась после того, как Джаз дополнительно запросили несколько драфт-пиков первого раунда. В то же самое время Финикс слишком дорого оценивает Краудера.

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