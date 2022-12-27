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Баскетбол

Кевин Лав: Кливленд должен вывести из обращения номер Ирвинга

Интересное мнение выразил бывший одноклубник Кайри.
Вчера, 23:33
Кевин Лав и Кайри Ирвинг / Getty Images
Кевин Лав и Кайри Ирвинг / Getty Images

Кевин Лав был частью чемпионского состава Кливленда 2016 года, который совершил невероятный камбек в финальной серии против Голден Стэйт со счета 1-3.

Победный бросок в седьмой игре забросил Кайри Ирвинг. Минувшей ночью Лав и Ирвинг вновь встретились на паркете, но в статусе соперников - Бруклин обыграл Кливленд 125:117.

После матча 34-летний форвард заявил, что Кавальерс должны будут вывести из обращения игровой номер Кайри, который принес Кливленду первый чемпионский титул в истории франшизы.

"Без сомнения. Абсолютно. Сразу же после завершения его карьеры. Для меня это даже не вопрос", - цитирует Лава Bleacher Report.

"Он должен быть там. Подумайте, как все это произошло — что это значило для города, что это значило для его наследия, наследия ЛеБрона и всего остального, включая ту команду Голден Стэйт, которая стала династией и была исторически великой".

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Напомним, что после чемпионского сезона Кайри Ирвинг провел еще один год в Кливленде, после чего начался этап его карьеры в Бостоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Лав Кайри Ирвинг Кливленд Кавальерс

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