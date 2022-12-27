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Баскетбол

Игрок Майами побил рекорд НБА по скорострельности трехочковых

Ни Стеф Карри, ни Рэй Аллен не могут похвастаться подобным достижением.
Сегодня, 20:37
Данкан Робинсон / Getty Images
Данкан Робинсон / Getty Images

Минувшей ночью Майами на своем паркете обыграл Миннесоту со счетом 113:110.

Снайпер Хит Данкан Робинсон реализовал три свои попытки с дальней дистанции, одна из которых стала исторической.

Как сообщает ClutchPoints, 28-летний баскетболист забросил 800 трехочковых в НБА и сделал он это быстрее всех - для данной отметки ему понадобилось провести 263 матча.

Ранее рекорд принадлежал звезде Далласа Луке Дончичу, который потратил на это 288 матчей. Далее по списку идут Бадди Хилд (Индиана) и Донован Митчелл (Кливленд) - 296 и 302 матча соответственно.

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А вот величайший снайпер в истории лиги Стеф Карри занимает только пятое место. 4-кратный чемпион НБА попал 800 дальних бросков за 305 игр.

Ранее стало известно, что ЛеБрон Джеймс стал новым обладателем рождественского рекорда, который ранее принадлежал легендарному Коби Брайанту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит

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