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Баскетбол

"Только не снова": очередной матч Денвера был остановлен из-за поврежденного кольца

Лидерам Западной конференции очень везет с надежностью колец на площадке.
Вчера, 22:46
Денвер - Кливленд / Getty Images
Денвер - Кливленд / Getty Images

Во второй раз за неделю игра Денвера была остановлена из-за поврежденного кольца, сообщает ESPN.

Судьи остановили игру на старте четвертой четверти матча против Кливленда (121:108, когда игроки Кавальерс заметили, что кольцо погнулось.

Пока сотрудники арены занимались ремонтом под освистывания болельщиков, Джамал Мюррей сел возле фанатов, немного поболтав с ними и сделав несколько фотографий.

В то же самое время тренер Наггетс Майкл Мэлоун был явно не доволен очередной остановкой из-за кольца.

"Не заводите меня", — сказал Мэлоун после игры. "Это не хорошо для моего кровяного давления".

"Только не снова", — сказал Никола Йокич, когда его спросили, о чем он подумал в момент остановки матча.

Напомним, что 2 января по той же причине была остановлена игра между Денвером и Бостоном. Из-за мощного данка Роберта Уильямса III встреча двух лидеров НБА прервалась на 35 минут.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Денвер Наггетс

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