"Только не снова": очередной матч Денвера был остановлен из-за поврежденного кольца

The basket in Denver might be crooked again, and Michael Malone can't believe it. pic.twitter.com/NGUHlZf50S

Jamal Murray sitting with fans and taking selfies amid another uneven rim delay in Denver 😂 pic.twitter.com/IbqXz5QfcC

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...