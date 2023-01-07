"Только не снова": очередной матч Денвера был остановлен из-за поврежденного кольца

Лидерам Западной конференции очень везет с надежностью колец на площадке.

Во второй раз за неделю игра Денвера была остановлена из-за поврежденного кольца, сообщает ESPN.

Судьи остановили игру на старте четвертой четверти матча против Кливленда (121:108, когда игроки Кавальерс заметили, что кольцо погнулось.

Пока сотрудники арены занимались ремонтом под освистывания болельщиков, Джамал Мюррей сел возле фанатов, немного поболтав с ними и сделав несколько фотографий.

Jamal Murray sitting with fans and taking selfies amid another uneven rim delay in Denver 😂



pic.twitter.com/IbqXz5QfcC — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 7, 2023

В то же самое время тренер Наггетс Майкл Мэлоун был явно не доволен очередной остановкой из-за кольца.

"Не заводите меня", — сказал Мэлоун после игры. "Это не хорошо для моего кровяного давления".

The basket in Denver might be crooked again, and Michael Malone can't believe it. pic.twitter.com/NGUHlZf50S — Harrison Wind (@HarrisonWind) January 7, 2023

"Только не снова", — сказал Никола Йокич, когда его спросили, о чем он подумал в момент остановки матча.

Напомним, что 2 января по той же причине была остановлена игра между Денвером и Бостоном. Из-за мощного данка Роберта Уильямса III встреча двух лидеров НБА прервалась на 35 минут.