Форвард Орландо, пропустивший 2,5 года, вскоре вернется в игру

Для начала Джонатан Айзек проведет несколько игр в G-лиге.

Форвард Орландо Джонатан Айзек близок к тому, чтобы снова сыграть в баскетбол.

Как сообщает официальный сайт НБА, 25-летний игрок, пропустивший последние 2,5 сезона, выступит за фарм-команду Мэджик в G-лиге.

Первоначально Айзек повредил левое колено 1 января 2020 года в игре против Вашингтона.

Он вернулся и сыграл две игры в "пузыре" семь месяцев спустя, порвал левую крестообразную связку во второй встрече, после чего у него начались другие неудачи на пути к восстановлению, в том числе травма правого подколенного сухожилия, которая потребовала хирургического вмешательства в прошлом году.

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"С каждым шагом я вижу, что свет в конце туннеля становится все больше и больше. Я знаю, что буду играть в этом сезоне. Это просто вопрос времени", - сказал Джонатан в октябре 2022 года.

Джонатан Айзек был выбран Орландо под шестым номером на драфте в 2017 году. В 136 матчах за карьеру он в среднем набирал 9.3 очка и 5.4 подбора.