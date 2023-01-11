iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Форвард Орландо, пропустивший 2,5 года, вскоре вернется в игру

Для начала Джонатан Айзек проведет несколько игр в G-лиге.
Сегодня, 18:03
Джонатан Айзек / Getty Images
Джонатан Айзек / Getty Images

Форвард Орландо Джонатан Айзек близок к тому, чтобы снова сыграть в баскетбол.

Как сообщает официальный сайт НБА, 25-летний игрок, пропустивший последние 2,5 сезона, выступит за фарм-команду Мэджик в G-лиге.

Первоначально Айзек повредил левое колено 1 января 2020 года в игре против Вашингтона.

Он вернулся и сыграл две игры в "пузыре" семь месяцев спустя, порвал левую крестообразную связку во второй встрече, после чего у него начались другие неудачи на пути к восстановлению, в том числе травма правого подколенного сухожилия, которая потребовала хирургического вмешательства в прошлом году.

Читай также: Майами установил новый рекорд НБА, забросив все штрафные в игре с Оклахомой

"С каждым шагом я вижу, что свет в конце туннеля становится все больше и больше. Я знаю, что буду играть в этом сезоне. Это просто вопрос времени", - сказал Джонатан в октябре 2022 года.

Джонатан Айзек был выбран Орландо под шестым номером на драфте в 2017 году. В 136 матчах за карьеру он в среднем набирал 9.3 очка и 5.4 подбора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик Джонатан Айзек

Статьи по теме

Банкеро и Мюррей - лучшие новички НБА в декабре Банкеро и Мюррей - лучшие новички НБА в декабре
НБА отстранила 11 игроков после потасовки между Детройтом и Орландо НБА отстранила 11 игроков после потасовки между Детройтом и Орландо
Malice at the Palace №2: Детройт и Орландо устроили массовую потасовку Malice at the Palace №2: Детройт и Орландо устроили массовую потасовку
Не США: Банкеро определился, за какую сборную хочет выступать Не США: Банкеро определился, за какую сборную хочет выступать
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
просмотров

Последние новости

Европа19:06
Барселона готова избавиться от новичка ради возвращения Обамеянга
Европа18:56
Бекхэм посетил первую игру сына за Брентфорд Б - матч установил рекорд посещаемости
Европа18:22
Пети - о тренере Челси: Поттер - не волшебник
Украина18:10
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
НБА18:03
Форвард Орландо, пропустивший 2,5 года, вскоре вернется в игру
ММА17:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина17:50
Заря объявила о подписании контракта с бывшим игроком испанского чемпионата
Европа17:35
Тоттенхэм - Арсенал: прогноз на матч чемпионата Англии 15.01.2023
Европа17:25
Оливейра потребовал у UFC дать ему претендентский бой
Биатлон17:20
Биатлон-2022/23: стартовал этап в Рупольдинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK