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Баскетбол

Матч Сан-Антонио - Голден Стэйт установит новый рекорд посещаемости НБА

Сперс продали более 63 тысяч билетов на предстоящую игру.
Сегодня, 20:06
Стив Керр и Грегг Попович / Getty Images
Стив Керр и Грегг Попович / Getty Images

Сан-Антонио намерен побить рекорд посещаемости игры регулярного сезона НБА в ночь на субботу, 14 января, когда он будет принимать в гостях Голден Стэйт.

Сперс объявили, что продали 63 592 билета на матч, который пройдет в Аламодоме — их бывшей арене в Сан-Антонио. Не исключается, что с билетами за стоячие места САС смогут принять около 68 000 человек, сообщает ESPN.

Франшиза уверена, что побьет рекорд, который держится почти 25 лет. Нынешний рекорд посещаемости был установлен 27 марта 1998 года, когда на матч Чикаго - Атланта в Джорджия Доум пришло 62 046 человек.

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Будущая игра Сан-Антонио и Голден Стэйт станет лишь четвертой в истории НБА с посещаемостью более 50 000 человек.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Голден Стэйт Уорриорз

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