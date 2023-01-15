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Баскетбол

Лейкерс взяли на просмотр двух центровых: травматика и скандалиста

Чего только не сделаешь ради места в плей-ин.
Сегодня, 18:21
ДеМаркус Казинс / Getty Images
ДеМаркус Казинс / Getty Images

После травмы Энтони Дэвиса Лейкерс остались с такими бигменами, как Томас Брайант и Дэмиан Джонс.

В связи с проблемами на позиции пятого номера "озерники" устроили просмотр двум центровым. Тренер ЛАЛ Дарвин Хэм рассказал, что следил за тренировкой в исполнении ДеМаркуса Казинса и Майерса Ленарда.

"Они оба выглядели великолепно", — цитирует Хэма ESPN. "Сможем ли мы что-то с ними сделать — это уже другая история. Но мы постоянно пытаемся опробовать желающих в разных сценариях".

В последний раз Ленард играл в лиге в январе 2021 года. В марте 2021 года он был дисквалифицирован за использование антисемитских оскорблений во время стрима. За последние два сезона он провел время без контракта с какой-либо командой, восстанавливаясь после операций на плече и лодыжке.

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Казинс уже был игроком Лейкерс в 2019 году, но ни разу не сыграл с командой из-за полученной травмы во время летней предсезонной подготовки. В итоге Лос-Анджелес отчислил его в сезоне-2019/20, который завершился для команды чемпионством. При этом она все равно наградила Казинса чемпионским перстнем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс ДеМаркус Казинс Майерс Ленард

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