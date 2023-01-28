НБА: Голден Стэйт одолел Торонто, Мемфис уступил Миннесоте
В пятницу, 27 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.
Индиана – Милуоки 131:141 (30:45, 26:40, 43:29, 32:27)
Индиана: Тернер (24 + 4 блок-шота), Хилд (22), Макконнелл (19 + 9 передач), Дуарте (17 + 6 передач), Несмит (10) – старт; Матурин (21 + 8 подборов + 5 потерь), Смит (9), Нембард (9), Бриссетт (0), Тэйлор (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (41 + 12 подборов + 6 передач), Холидэй (20 + 9 подборов + 9 передач + 6 потерь), Б. Лопес (15), Коннотон (14 + 8 подборов), Аллен (13) – старт; Миддлтон (17), Картер (12), Инглс (6), Мэттьюз (3), Нвора (0).
Миннесота – Мемфис 111:100 (38:31, 24:22, 25:24, 24:23)
Миннесота: Эдвардс (25 + 7 подборов + 7 передач), Андерсон (23 + 6 передач), Расселл (19 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Макдэниэлс (8), Гобер (7 + 13 подборов) – старт; Найт (10), Рид (9), Науэлл (8 + 5 потерь), Риверс (2).
Мемфис: Морэнт (27 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Брукс (17), Кларк (15 + 7 подборов), Джарен Джексон (14 + 7 подборов), З. Уильямс (7) – старт; Ларэвиа (6), Тиллман (5 + 8 подборов), Альдама (5), Родди (4), Джонс (0).
Майами – Орландо 110:105 (26:31, 24:28, 23:20, 37:26)
Майами: Батлер (29 + 6 передач), Адебайо (20 + 7 передач), Калеб Мартин (13 + 7 подборов), Хирро (10), Лаури (6) – старт; Струс (17), Винсент (11), Оладипо (2), Хайсмит (2), О. Робинсон (0).
Орландо: Банкеро (19 + 5 потерь), Ф. Вагнер (19), Картер (16 + 8 подборов), Фульц (10 + 6 передач), Г. Харрис (8) – старт; Энтони (19 + 7 подборов), М. Вагнер (9), Саггс (3), Бол (2).
Оклахома-Сити – Кливленд 112:100 (27:25, 20:29, 31:24, 34:22)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 8 передач), Джейлен Уильямс (17), Гидди (15), Уиггинс (10 + 7 подборов), Джейлин Уильямс (8) – старт; Бэйзли (9), К. Уильямс (7 + 7 подборов), Джо (6), Мускала (5), Мэнн (0), Дженг (0).
Кливленд: Гарлэнд (31 + 13 передач), Э. Мобли (23 + 11 подборов), Аллен (13 + 9 подборов), Окоро (6), Леверт (2 + 9 передач) – старт; Стивенс (8), Нето (7), Осман (5), Уэйд (5).
Голден Стэйт – Торонто 129:117 (34:36, 29:26, 35:32, 31:23)
Голден Стэйт: Карри (35 + 7 подборов + 11 передач), Томпсон (29 + 8 подборов), Луни (12 + 8 подборов), Пул (9), Др. Грин (5 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Куминга (15), Дивинченцо (12 + 11 передач), Дж. Грин (10), Лэмб (2).
Торонто: Ванвлит (28 + 10 передач + 5 потерь), Барнс (24), Сиакам (21 + 7 подборов), Трент (17), Ануноби (1) – старт; Ачиува (17 + 11 подборов), Буше (7 + 9 подборов), Янг (2), Эрнангомес (0).