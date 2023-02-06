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Баскетбол

Финикс хочет забрать у Бруклина Дюранта

Возможно, что из трио Дюрант-Ирвинг-Харден у Нетс никого не останется.
Сегодня, 19:38
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Обмен Кайри Ирвинга в Даллас мог открыть дверь для еще большего обмена.

Как сообщает журналист Bleacher Report Крис Хэйнс, Финикс настроен договориться с Бруклином об обмене Кевина Дюранта.

После того, как Нетс отправили Ирвинга в Даллас, Дюрант может задуматься о смене команды. Напомним, что прошлым летом он уже пытался уйти, запросив обмен. Однако это ни к чему не привело.

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Как только стало известно о том, что Ирвинг запросил обмен, Санз отправили свой пакет активов в Бруклин, однако Нетс потребовали большего.

Кевин Дюрант не выходит на паркет с 8 января, получив травму колена в матче против Майами. В нынешнем сезоне Кей Ди в среднем набирает 29.7 очка, 6.7 подбора, и 5.3 передач за игру.

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