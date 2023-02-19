Зайон подумает об участии в конкурсе данков в 2024 году

Чтобы порадовать болельщиков, звезде "пеликанов" нужно оставаться здоровым, а с этим у него возникают проблемы.

В последние годы конкурс по броскам сверху не отличается особой зрелищностью и составом участников.

Никто из больших звезд НБА не хочет принимать участие в слэм-данк контесте. Однако эта ситуация может измениться в следующем году. Форвард Нового Орлеана Зайон Уильямсон раздумывает об участии в конкурсе звездного уик-енда 2024 года.

"Я подумаю об этом (об участии). Я уделю большое внимание участию в конкурсе данков. Я чувствую, что если я собираюсь это сделать, я, вероятно, сделаю это в следующем году", - цитирует Зайона CBS Sports.

Это далеко не гарантия, но потенциальное участие Зайона точно сможет подогреть интерес к конкурсу, который с каждым годом все больше разочаровывает фанатов баскетбола.

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Уильямсон не выходил на паркет с начала января из-за травмы подколенного сухожилия. По этой причине он не сможет сыграть в Матче всех звезд, который пройдет в ночь на понедельник, 20 февраля.