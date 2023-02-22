Карри вернулся к тренировкам Голден Стэйт

Пока что "Шеф" может участвовать только в бесконтактных упражнениях.

Во вторник, 21 февраля, разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри вернулся к тренировкам , передает NBC Sports.

По информации источника, 34-летний баскетболист принимал участие в легких бесконтактных упражнениях. На данный момент Уорриорз не называют потенциальную дату возвращения Карри.

"Стеф впервые вышел на паркет. Он продолжит выполнять легкие упражнения, после чего посмотрит, что можно делать дальше", - сказал тренер ГСУ Стив Керр.

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Карри продолжит работать с Даниэлем Лэнгфордом, тренером Уорриорз по реабилитации игроков.

Напомним, что Стеф Карри получил травму левой голени в матче против Далласа 4 февраля. Из-за этого он не смог сыграть в Матче всех звезд-2023.