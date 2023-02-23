iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Карри пропустит еще минимум неделю, несмотря на "хороший темп восстановления"

Стеф не сможет помочь "воинам" в ближайших четырех матчах регулярки.
Сегодня, 20:30
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри "делает хороший прогресс" в своем восстановлении. Однако в ближайшее время он все же не вернется на паркет.

Недавно Карри начал индивидуальные тренировки и, как сообщает ESPN со ссылкой на заявление команды, его состояние будет повторно обследовано через неделю.

Напомним, что 34-летняя звезда Уорриорз получила частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени в матче против Далласа 4 февраля.

"Мы знаем, что в обозримом будущем мы останемся без Стефа, так же, как и в прошлый раз, когда он вылетел. Но мы исправим ситуацию", — сказал тренер Уорриорз Стив Керр.

"Ребята построили серию из пяти побед. Мы удерживали форт. Такой план и на этот раз".

Читай также: Матч всех звезд-2023 стал худшим за всю историю проведения

Первая игра Голден Стэйт после перерыва на Матч всех звезд состоится в ночь на пятницу, 24 февраля. Команда Керра встретится с Лейкерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

Статьи по теме

Карри вернулся к тренировкам Голден Стэйт Карри вернулся к тренировкам Голден Стэйт
Карри все еще не знает, когда он сможет вернуться на паркет Карри все еще не знает, когда он сможет вернуться на паркет
Лига конференций-2022/23: Днепр-1 проиграл АЕКу, Шериф обыграл Партизан Лига конференций-2022/23: Днепр-1 проиграл АЕКу, Шериф обыграл Партизан
Лига Европы-2022/23: Шахтер сыграет с Ренном, второй поединок Манчестер Юнайтед и Барселоны Лига Европы-2022/23: Шахтер сыграет с Ренном, второй поединок Манчестер Юнайтед и Барселоны
Помочь журналистам

Видео

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:47
Лига конференций-2022/23: Днепр-1 проиграл АЕКу, Шериф обыграл Партизан
Лига Европы21:45
Лига Европы-2022/23: Шахтер сыграет с Ренном, второй поединок Манчестер Юнайтед и Барселоны
Лига Европы21:41
Ювентус в большинстве одолел Нант и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
Лига конференций21:40
Днепр-1 вылетел из Лиги конференций, не сумев обыграть АЕК Ларнака
ММА21:15
Аспинэлл не верит в успех Джонса в тяжелом дивизионе
Лига Европы20:58
Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа20:51
Итальянские клубы установили новый рекорд Лиги чемпионов
Европа20:50
Рамос прокомментировал свое решение завершить карьеру в сборной
НБА20:30
Карри пропустит еще минимум неделю, несмотря на "хороший темп восстановления"
Лига Европы20:20
Хави: Вылет из Лиги Европы стал бы очень большим разочарованием для Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK