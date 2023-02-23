Карри пропустит еще минимум неделю, несмотря на "хороший темп восстановления"

Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри "делает хороший прогресс" в своем восстановлении. Однако в ближайшее время он все же не вернется на паркет.

Недавно Карри начал индивидуальные тренировки и, как сообщает ESPN со ссылкой на заявление команды, его состояние будет повторно обследовано через неделю.

Напомним, что 34-летняя звезда Уорриорз получила частичные разрывы верхних большеберцово-малоберцовых связок и межкостной мембраны, а также ушиб левой голени в матче против Далласа 4 февраля.

"Мы знаем, что в обозримом будущем мы останемся без Стефа, так же, как и в прошлый раз, когда он вылетел. Но мы исправим ситуацию", — сказал тренер Уорриорз Стив Керр.

"Ребята построили серию из пяти побед. Мы удерживали форт. Такой план и на этот раз".

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Первая игра Голден Стэйт после перерыва на Матч всех звезд состоится в ночь на пятницу, 24 февраля. Команда Керра встретится с Лейкерс.