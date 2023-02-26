НБА: Бостон вырвал победу над Филадельфией, Шарлотт Михайлюка одолел Майами
В субботу, 25 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Детройт – Торонто 91:95 (22:22, 22:22, 26:27, 21:24)
Детройт: Богданович (11 + 9 подборов), Айви (10 + 10 передач), Уайзмен (10 + 10 подборов), Стюарт (5 + 9 подборов), Хэйс (3 + 6 передач) – старт; Бэгли (21 + 18 подборов), Ливерс (11), Диалло (11), Джозеф (7), Беркс (2), Хэмптон (0).
Торонто: Сиакам (29 + 8 подборов), Трент (19), Барнс (12 + 7 подборов), Пелтль (9 + 14 подборов), Ануноби (6) – старт; Ачиува (10), Буше (6), Даутин (4), Янг (0).
Шарлотт – Майами 108:103 (29:16, 25:35, 28:21, 26:31)
Шарлотт: Хэйворд (21), Болл (19 + 7 подборов + 13 передач + 7 потерь), Уильямс (18 + 20 подборов), Розир (14), Тор (0) – старт; Смит (15), Убре (15 + 8 подборов), Ричардс (4 + 7 подборов), Джонс (2).
Майами: Хирро (33 + 7 подборов), Батлер (28 + 6 передач), Адебайо (14), Лав (13 + 13 подборов), Винсент (5) – старт; Калеб Мартин (6), Зеллер (4), Оладипо (0), Д. Робинсон (0), Струс (0).
Орландо – Индиана 108:121 (25:27, 27:24, 22:31, 34:39)
Орландо: Ф. Вагнер (21), Банкеро (19), Фульц (18), Г. Харрис (5), Картер (5 + 11 подборов) – старт; Саггс (14), Энтони (8), М. Вагнер (8), Битадзе (6), Бол (4), Скофилд (0).
Индиана: Тернер (24 + 8 подборов), Халибертон (15 + 14 передач), Нембард (13), Хилд (9), Несмит (4) – старт; Матурин (19), Нвора (18 + 8 подборов + 6 передач), Смит (7 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Дуарте (6), Макконнелл (6 + 7 передач).
Нью-Йорк – Новый Орлеан 128:106 (42:26, 31:26, 29:30, 26:24)
Нью-Йорк: Рэндл (28 + 7 подборов), Барретт (25 + 7 передач), Брансон (20), Робинсон (11 + 13 подборов), Граймс (9) – старт; Харт (15), Куикли (13 + 7 подборов), Хартенштайн (4 + 10 подборов), Топпин (3), Роуз (0), Симс (0), Макбрайд (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (19), Ричардсон (16), Макколлум (13), Валанчюнас (12 + 10 подборов), Джонс (6) – старт; Мерфи (11), Эрнангомес (9 + 8 подборов), Льюис (8), Маршалл (6), Альварадо (6), Темпл (0), Дэниэлс (0), Хэйс (0), Нэнс (0).
Мемфис – Денвер 112:94 (28:20, 38:22, 28:20, 18:32)
Мемфис: Морэнт (23 + 7 подборов), Брукс (12), Тиллман (12 + 7 подборов), Бэйн (10), Джарен Джексон (7) – старт; Джонс (17), Кеннард (12), Кларк (8 + 9 подборов), Альдама (5), Кончар (2), Чендлер (2), Лофтон (2), Ларэвиа (0), Родди (0), З. Уильямс (0).
Денвер: Йокич (15 + 13 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Дж. Мюррэй (8), Портер (5), Чанчар (2) – старт; Грин (12), К. Браун (11), Б. Браун (8), Джексон (8), Уайт (7), Уотсон (3), Смит (2), Брайант (2 + 8 подборов).
Филадельфия – Бостон 107:110 (30:28, 26:22, 22:30, 29:30)
Филадельфия: Эмбиид (41 + 12 подборов), Харден (21 + 8 передач), Харрис (19), Мелтон (7), Такер (7 + 16 подборов) – старт; Макси (8), Макдэниэлс (4), Ньянг (0), Рид (0), Милтон (0).
Бостон: Браун (26), Тейтум (18 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хорфорд (15), Р. Уильямс (14 + 8 подборов), Смарт (10) – старт; Уайт (18), Брогдон (5 + 7 подборов), Г. Уильямс (4), Хаузер (0).
Юта – Сан-Антонио 118:102 (24:33, 31:32, 30:14, 33:23)
Юта: Маркканен (27), Хортон-Такер (12 + 5 потерь), Кларксон (9 + 7 передач + 5 потерь), Олиник (9 + 8 подборов), Кесслер (9 + 12 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Данн (15 + 7 подборов + 8 передач), Агбаджи (14), Фонтеккьо (11), Гэй (8), Азубуйке (4), Тоскано-Андерсон (0).
Сан-Антонио: Сохан (22), К. Джонсон (18 + 7 подборов), Коллинз (15), Брэнэм (13), Бэйтс-Диоп (11) – старт; Грэм (10), Бэсси (6), Уэсли (4), Макдермотт (3), Дженг (0).