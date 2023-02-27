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Звезда Миннесоты снялась в забавном промо-трейлере голливудского фильма

Если у Энтони Эдвардса вдруг не задастся в НБА, у него уже есть прекрасный вариант продолжения карьеры.
Сегодня, 20:42
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

После того, как прошлым летом Энтони Эдвардс снялся вместе с Адамом Сэндлером в популярном фильме Netflix "Hustle", лидер Миннесоты снова продемонстрировал свои актерские способности.

Как сообщает Sports Illustrated, восходящая звезда Тимбервулвз снялась в промо для предстоящего фильма "65" при участии известного актера Адама Драйвера. 

Сюжет фильма сосредоточен вокруг Драйвера, который после катастрофы обнаруживает, что застрял на Земле 65 миллионов лет назад. В то время как фильм будет триллером, само промо казалось довольно комедийным, когда Эдвардс появлялся в качестве гостя и все время подшучивал над Драйвером.

Промо начинается с того, что персонаж Драйвера заявляет, что "мы разбили корабль о неизведанное небесное тело". Не теряя ни секунды, Эдвардс тут же высмеивает Драйвера: "Мы? Ты разбил корабль!".

В следующей сцене Драйвер говорит, что "Там что-то опасное", на что Эдвардс отвечает: "Опасно — мое второе имя". Когда сцена переходит к тираннозавру, преследующему их, Эдвардс весело кричит: "Я солгал! Мое второе имя Джамал!".

В финальной сцене показано, как Драйвер стреляет в динозавров, а испуганный Эдвардс говорит: "Мы никогда не должны были покидать корабль!".

Судя по его талантам, Энтони Эдвардс сможет попробовать себя в Голливуде, если по каким-то причинам у него не получится в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс

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