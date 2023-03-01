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Баскетбол

Дюрант дебютирует за Финикс в матче против команды Михайлюка

Кей Ди не выходил на паркет с середины января.
Сегодня, 20:06
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Эпоха Кевина Дюранта в Финиксе должна начаться вместе с новым месяцем, сообщает официальный сайт НБА.

Санз объявили во вторник, 28 февраля, что Дюрант, как ожидается, дебютирует в ночь на четверг, 2 марта, в матче против Шарлотт.

Напомним, что Кевин Дюрант перебрался в Финикс в рамках обмена с Бруклином после того, как нью-йоркский коллектив отправил Кайри Ирвинга в Даллас.

Кей Ди не играет с 9 января из-за травмы колена. После тренировки в Шарлотт 34-летний форвард заявил в разговоре со СМИ, что уже "несколько недель не чувствует боли в колене" и здорово себя ощущает.

Ранее стало известно, что лидер Хорнетс ЛаМело Болл вылетел до конца сезона из-за перелома голеностопа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс Финикс Санз

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