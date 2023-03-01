Дюрант дебютирует за Финикс в матче против команды Михайлюка
Эпоха Кевина Дюранта в Финиксе должна начаться вместе с новым месяцем, сообщает официальный сайт НБА.
Санз объявили во вторник, 28 февраля, что Дюрант, как ожидается, дебютирует в ночь на четверг, 2 марта, в матче против Шарлотт.
Kevin Durant is expected to make his Phoenix Suns debut tomorrow in Charlotte.— Phoenix Suns (@Suns) February 28, 2023
Напомним, что Кевин Дюрант перебрался в Финикс в рамках обмена с Бруклином после того, как нью-йоркский коллектив отправил Кайри Ирвинга в Даллас.
Кей Ди не играет с 9 января из-за травмы колена. После тренировки в Шарлотт 34-летний форвард заявил в разговоре со СМИ, что уже "несколько недель не чувствует боли в колене" и здорово себя ощущает.
Kevin Durant said he hasn't felt pain in his knee in "a couple of weeks." #Suns pic.twitter.com/z0MTcXeW80— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 28, 2023
Ранее стало известно, что лидер Хорнетс ЛаМело Болл вылетел до конца сезона из-за перелома голеностопа.