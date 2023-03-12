НБА: Шарлотт с Михайлюком проиграл Юте, Сакраменто без Леня одолел Финикс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В субботу, 11 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.

Результаты матчей НБА за 11 марта

Клипперс – Нью-Йорк 106:95 (20:19, 27:30, 29:25, 30:21)

Клипперс: Ленард (38), Джордж (22 + 8 подборов + 8 передач), М-с Моррис (11), Зубац (8), Уэстбрук (7) – старт; Гордон (10), Пламли (6), Батюм (2), Мэнн (2), Коффи (0).

Нью-Йорк: Куикли (26 + 10 подборов), Рэндл (19 + 8 подборов), Барретт (11), Граймс (7), Робинсон (6 + 14 подборов) – старт; Харт (10 + 8 подборов), Топпин (10), Хартенштайн (4), Макбрайд (2).

Шарлотт – Юта 111:119 (29:32, 20:26, 32:39, 30:22)

Шарлотт: Убре (24), Розир (22 + 8 передач), Вашингтон (18 + 7 подборов), Хэйворд (11), Ричардс (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Смит (13), Джонс (6), Тор (3), Михайлюк (3), Макгауэнс (2).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 8 минут 50 секунд, набрал три очка, совершил один подбор и один перехват.

Юта: Хортон-Такер (37 + 8 подборов + 10 передач), Олиник (17), Кесслер (17 + 16 подборов), Маркканен (13 + 13 подборов), Агбаджи (10) – старт; Фонтеккьо (9), Данн (7), Гэй (4), Джузэнг (3), Тоскано-Андерсон (2), Джонс (0).

Орландо – Майами 126:114 OT (34:24, 24:31, 23:23, 27:30, 18:6)

Орландо: Картер (27 + 11 подборов), Банкеро (17 + 10 подборов + 9 передач), Ф. Вагнер (17 + 8 подборов + 6 передач), Фульц (12 + 8 передач + 6 потерь), Г. Харрис (11) – старт; Саггс (16), Энтони (16), М. Вагнер (8), Бол (2), Хьюстан (0), Окики (0).

Майами: Батлер (38), Хирро (14), Адебайо (14 + 7 подборов), Винсент (13), Лав (4) – старт; Лаури (12), Оладипо (9), Струс (8), Зеллер (2), Кэйн (0), Юртсевен (0).

Детройт – Индиана 115:121 (30:35, 27:34, 33:21, 25:31)

Детройт: Ливерс (18), Хэйс (17 + 13 передач + 5 потерь), Уайзмен (16 + 9 подборов), Макгрудер (11), Бэгли (6) – старт; Дюрен (16 + 11 подборов), Джозеф (12 + 6 передач), Оморуйи (11), Хэмптон (8).

Индиана: Нембард (19 + 8 передач), Джексон (19 + 11 подборов), Хилд (17 + 8 подборов), Дуарте (6), Несмит (6) – старт; Смит (20 + 9 подборов), Нвора (11), Бриссетт (11 + 7 подборов), Джонсон (8), Хилл (4).

Атланта – Бостон 125:134 (38:37, 23:34, 28:30, 36:33)

Атланта: Янг (35 + 13 передач), Хантер (16), Мюррэй (14), Капела (12 + 9 подборов), Коллинз (11 + 9 подборов) – старт; Бей (17), Оконгву (11 + 8 подборов), Джонсон (7), Гриффин (2), А. Холидэй (0).

Бостон: Тейтум (34 + 15 подборов + 6 передач), Браун (24 + 7 передач), Уайт (18 + 7 передач), Смарт (11 + 6 передач), Хорфорд (9) – старт; Брогдон (18), Хаузер (12), Гриффин (8)

Мемфис – Даллас 112:108 (27:23, 29:27, 21:33, 35:25)

Мемфис: Бэйн (25 + 7 подборов + 8 передач), Джарен Джексон (14 + 7 подборов), Тиллман (12 + 8 подборов), Джонс (11 + 10 передач), Брукс (8) – старт; Родди (24), Альдама (10), Кеннард (8), Кончар (0).

Даллас: Хардуэй (23), Харди (22), Грин (21 + 10 подборов), Буллок (7), Пауэлл (4) – старт; Вуд (14), Бертанс (6), Райт (4), Клебер (4 + 8 подборов), Дж. Холидэй (3).

Хьюстон – Чикаго 111:119 (32:22, 23:32, 40:33, 16:32)

Хьюстон: Смит (20 + 10 подборов), Грин (18 + 7 передач), Мартин (16), Портер (15), Шенгюн (10) – старт; Исон (12), Кристофер (11), Тэйт (9 + 6 передач), Гаруба (0).

Чикаго: Лавин (36 + 8 подборов), Дерозан (27 + 7 подборов), Вучевич (18 + 12 подборов + 6 передач), Беверли (16 + 10 подборов), Карузо (5) – старт; Драммонд (11), Досунму (3), Уильямс (3), Уайт (0).

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)

Новый Орлеан: Макколлум (26 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мерфи (15), Маршалл (15 + 8 подборов + 7 потерь), Валанчюнас (13), Джонс (4) – старт; Хэйс (11 + 8 подборов), Ричардсон (6), Дэниэлс (5), Льюис (1).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35), Гидди (19 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (17), Джейлин Уильямс (9), Дорт (8) – старт; Джо (9), Уотерс (6), Шарич (4), Дженг (3), Уиггинс (0).

Голден Стэйт – Милуоки 125:116 OT (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)

Голден Стэйт: Карри (36 + 5 потерь), Томпсон (22), Дивинченцо (20 + 10 подборов), Луни (7 + 15 подборов + 5 перехватов), Др. Грин (5 + 13 подборов + 9 передач) – старт; Дж. Грин (18), Пул (13), Игудала (2), Муди (2), Джером (0).

Милуоки: Б. Лопес (19 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Миддлтон (19), Холидэй (18 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Портис (15 + 13 подборов), Аллен (12) – старт; Инглс (15 + 7 передач), Картер (13), Коннотон (3), Краудер (2).

Финикс – Сакраменто 119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)

Финикс: Букер (28 + 8 передач), Эйтон (22 + 12 подборов), Пол (16 + 16 передач), Окоги (15), Крэйг (4 + 7 подборов) – старт; Росс (18), Пэйн (5), Лэндейл (4), Уэйнрайт (3), Бийомбо (2), Д. Ли (2), Уоррен (0).

Сакраменто: Барнс (19), Фокс (18 + 6 передач), Сабонис (17 + 8 подборов), Хертер (9), Мюррэй (0) – старт; Монк (18), Митчелл (13), Лайлс (13), Эдвардс (12 + 7 подборов), Мету (9).