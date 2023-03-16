НБА: Сакраменто с Ленем обыграл Чикаго, Филадельфия одолела Кливленд

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В среду, 15 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.

Результаты матчей НБА за 15 марта

Майами – Мемфис 138:119 (29:27, 34:24, 42:26, 33:42)

Майами: Адебайо (26 + 8 подборов), Хирро (24 + 6 передач), Батлер (23 + 8 подборов + 6 передач), Винсент (10), Лав (10) – старт; Струс (12 + 6 передач), Калеб Мартин (11), Лаури (8), Хайсмит (7), Юртсевен (5), Д. Робинсон (2).

Мемфис: Джарен Джексон (25 + 9 подборов), Бэйн (11 + 5 потерь), Джонс (11), Тиллман (8), Брукс (7) – старт; Кеннард (14), З. Уильямс (12), Лофтон (10), Родди (8), Чендлер (5), Альдама (5), Кончар (3).

Кливленд – Филадельфия 109:118 (24:29, 36:26, 23:29, 26:34)

Кливленд: Митчелл (21), Гарлэнд (15), Э. Мобли (13 + 12 подборов), Окоро (9), Стивенс (6) – старт; Леверт (24 + 6 передач), Осман (15), Нето (4), Диаките (2).

Филадельфия: Эмбиид (36 + 18 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Харден (28 + 12 передач), Макси (23), Харрис (7), Такер (5) – старт; Милтон (11), Ньянг (8), Мелтон (0), Хауз (0), Рид (0).

Чикаго – Сакраменто 114:117 (30:25, 28:23, 22:37, 34:32)

Чикаго: Дерозан (33), Лавин (25 + 6 передач), Вучевич (20 + 14 подборов), Досунму (3), Беверли (3 + 11 подборов) – старт; Уильямс (13), Уайт (12), Терри (3), Драммонд (2).

Сакраменто: Фокс (32 + 5 потерь), Барнс (17), Хертер (15), Сабонис (14 + 17 подборов + 10 передач), Мюррэй (9 + 10 подборов) – старт; Монк (19), Мету (7), Эдвардс (4), Лень (0), Митчелл (0), Дэвис (0)

Украинец Алексей Лень провел на площадке 4 минуты 38 секунд, не набрал ни одного очка и совершил один подбор.

Миннесота – Бостон 102:104 (23:23, 20:21, 28:33, 31:27)

Миннесота: Эдвардс (28 + 10 подборов + 7 передач), Андерсон (15 + 7 подборов + 8 передач), Гобер (15), Макдэниэлс (14), Конли (7) – старт; Рид (15), Маклафлин (5), Принс (3), Александер-Уокер (0).

Бостон: Браун (35 + 10 подборов), Тейтум (22 + 12 подборов), Хорфорд (11), Смарт (9), Уайт (9) – старт; Брогдон (12), Гриффин (4), Г. Уильямс (2), Хаузер (0).

Хьюстон – Лейкерс 114:110 (31:19, 31:29, 21:26, 31:36)

Хьюстон: Портер (27 + 9 подборов + 6 передач), Смит (18), Мартин (16 + 8 подборов), Шенгюн (13 + 9 подборов + 6 передач), Грин (11) – старт; Тэйт (13), Кристофер (12), Исон (2), Гаруба (2).

Лейкерс: Расселл (18 + 7 передач), Бизли (16), Вандербилт (13 + 10 подборов), Браун (8), Хатимура (5) – старт; Ривз (24 + 7 передач), Шредер (16), Гэбриэл (6 + 14 подборов), Уокер (4).

Сан-Антонио – Даллас 128:137 OT (29:28, 33:32, 32:28, 27:33, 7:16)

Сан-Антонио: К. Джонсон (27 + 8 подборов), Лэнгфорд (17), Джонс (13), Грэм (13), Мамукелашвили (10 + 7 подборов) – старт; Брэнэм (20), Уэсли (11), Макдермотт (9), Барлоу (6), Дженг (2).

Даллас: Харди (22), Пауэлл (22 + 8 подборов), Грин (21 + 7 передач), Буллок (20 + 13 подборов), Клебер (3) – старт; Вуд (28 + 13 подборов), Райт (11), Бертанс (6), Макги (4), Дж. Холидэй (0).

Клипперс – Голден Стэйт 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33)

Клипперс: Ленард (30 + 8 подборов), Джордж (24 + 7 передач), Зубац (19 + 16 подборов), Уэстбрук (15 + 9 подборов + 7 передач), М-с Моррис (2) – старт; Мэнн (17), Гордон (16), Батюм (6), Пламли (4), Коффи (1).

Голден Стэйт: Карри (50 + 6 передач), Томпсон (15), Дивинченцо (10), Др. Грин (8 + 8 подборов), Луни (6 + 13 подборов) – старт; Пул (19), Куминга (8), Дж. Грин (7), Муди (3), Болдуин (0).