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Баскетбол

Карри установил историческое достижение в НБА

"Шеф" стал первым игроком в истории лиги, набравшим более десяти тысяч очок с трехочковой дистанции.
Сегодня, 15:38
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

Лидер Голден Стэйт Ворриорз Стефен Карри установил историческое достижение в матче против Лос-Анджелес Клипперс.

"Шеф" реализовал в этом матче 4 из 8 бросков из-за дуги. Таким образом, Карри стал первым в истории лиги игроком, который набрал 10 000 очков благодаря трехочковым броскам.

Карри был задрафтован ГСВ в 2009 под cедьмым общим номером драфта. Разыгрывающий является 4-хкратным чемпионом НБА, двухкратным MVP регулярного чемпионата, действующим MVP финала плей-офф и финала восточной конференции, девятикратным участником Матча Всех Звезд и т.д.

Напомним, на нашем сайте вы можете узнать результаты игрового дня в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Стефен Карри

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