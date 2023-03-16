Лонзо Болл перенесет третью за последние 14 месяцев операцию на колене

Существуют опасения, что игрок будет вынужден завязать с баскетболом.

Защитник Чикаго Лонзо Болл перенесет третью операцию на левом колене за последние 14 месяцев, сообщает ESPN. При этом сохраняются опасения по поводу его возможной способности возобновить карьеру.

По словам источников, из-за третьей операции он может пропустить большую часть (если не весь) сезона-2023/24.

Болл не выходил на площадку с 14 января 2022 года. По ходу нынешней кампании существовала вероятность его возвращения в игру, однако он по прежнему испытывает боли в колене, которые не позволяют ему бегать и прыгать.

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Представители Буллз и Болла работали вместе и консультировались со специалистами, прежде чем было принято окончательное решение о третьей операции.

В свой первый сезон после прибытия из Нового Орлеана Лонзо Болл набирал в среднем 13.0 очка, 5.1 передачи и 5.4 подбора при 42% реализации с дальней дистанции. Он играл значительную роль как в нападении, так и в защите.